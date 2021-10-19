مجلس وزراء النقل العرب يكرم الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية

بيشوى رمزى

كرم مجلس وزراء النقل العرب اليوم، الثلاثاء، السفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية بمناسبة انتهاء فترة عمله بالجامعة.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب التي عقدت اليوم في مقر الجامعة العربية وترأسها وزير النقل الأردني وجيه عزايزة.

وقدم المجلس خلال الجلسة درعاً للسفير كمال حسن علي، تكريما له على الجهود التي بذلها خلال فترة خدمته بالجامعة العربية، في منصب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية.