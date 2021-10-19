كيف ساعدت المؤسسات المالية الدولية العالم للتعافى من كورونا وتغيرات المناخ؟

كتب عبد الحليم سالم

منذ بداية جائحة كورونا، بذلت مجموعة البنك الدولي قصارى جهدها لمساعدة البلدان على مكافحة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، وفي الفترة من أبريل 2020 وحتى نهاية السنة المالية 2021، ارتبطت مجموعة البنك بتقديم أكثر من 157 مليار دولار- وهي أكبر استجابة للأزمات في أي فترة على مدار تاريخ المجموعة بحسب ما اعلنه ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى.

1 - توسع البنك الدولي في إتاحة موارده التمويلية لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتصل إلى 20 مليار دولار خلال عامين - حيث ارتبطنا في السنة المالية 2021 وحدها بتقديم 4.4 مليارات دولار لصالح 53 بلداً.

2 - ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم 1.2 مليار دولار لمساندة قدرات تصنيع اللقاحات، بما في ذلك في أفريقيا، وإنتاج الخدمات الأساسية والأجهزة الطبية، بما في ذلك أطقم الاختبار ومعدات الحماية الشخصية.

3 - تشمل الاستثمارات التي تقودها المؤسسة تعبئة حزمة تمويلية بمبلغ 600 مليون يورو لتعزيز إنتاج لقاحات كورونا في جنوب أفريقيا، ومساندة شركات تصنيع اللقاحات في آسيا، والاستثمارات في الشركات المصنعة للمعدات والأجهزة الطبية ومورديها.

4 - مجموعة البنك الدولي هي أكبر مصدر متعدد الأطراف لتمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية للبلدان النامية، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قدمنا أكثر من 83 مليار دولار- وفي السنة المالية 2021 وحدها، بلغ إجمالي التمويل المناخي أكثر من 26 مليار دولار.

5 - تسعى خطة تغيّر المناخ، التي أُطلقت في يونيو إلى دمج قضايا المناخ في جميع جهود التنمية، مع التركيز على الحد من غازات الدفيئة والتكيف الناجح.

6 - هذه الخطة تلزم البنك الدولى بتخصيص 35% من التمويلات لتحقيق منافع مناخية مشتركة على مدى السنوات الخمس القادمة؛ وسيساند 50% من التمويل المناخي الذي يقدمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية أنشطة التكيف والقدرة على الصمود.

7 - في السنة المالية 2021، ارتبط البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتقديم 30.5 مليار دولار.

8 - ارتبطت المؤسسة الدولية للتنمية بتقديم 36 مليار دولار في شكل منح وبشروط ميسرة للغاية للبلدان الأشدّ فقراّ.

9- مؤسسة التمويل الدولية أداء مالياً قوياً، قدمت 31.5 مليار دولار، منها 23.3 مليار دولار من التمويل طويل الأجل و 8.2 مليارات دولار من التمويل قصير الأجل.

10 - توسعت المؤسسة في تقديم الموارد التمويلية قصيرة الأجل وحافظت على تدفق التجارة.

11 - قدمت المؤسسة مساندة حيوية من خلال توفير السيولة وتمويل التجارة، مما أتاح للشركات مواصلة عملها، والحفاظ على الوظائف.

12 - أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات بقيمة 5.2 مليارات دولار لمساعدة البلدان على تحقيق أهدافها الإنمائية.

13 - ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى توفير خدمات كهرباء جديدة أو محسنة لما يبلغ 784 ألف شخص، ومساندة إيجاد نحو 14600 فرصة عمل.

14 - وإدرار ضرائب تزيد قيمتها على 362 مليون دولار للبلدان، وتهيئة الظروف لتقديم قروض تصل قيمتها إلى نحو 1.3 مليار دولار، بما في ذلك لمؤسسات الأعمال المحلية.

15 - واصلت الوكالة إحراز تقدم في مجالات أعمالها الإستراتيجية ذات الأولوية، حيث خصصت 85% من مشروعاتها في السنة المالية 2021 لأنشطة التخفيف من حدة تغيّر المناخ والتكيف معه.