ما أفضل طريقة لتعزيز النمو الاقتصادى الشامل؟ البنك الدولى يجيب.. انفوجراف

كتب عبد الحليم سالم

طرح البنك الدولى استطلاع رأى خلال فعاليات الاجتماعات السنوية، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حول أفضل طريقة لتعزيز النمو الاقتصادى الشامل للجميع.

وأظهر استطلاع الرأي بحسب الانفوجراف، الذى تم نشره أن 45.1% من المشاركين قالوا إن الأفضل هو إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة.

فيما اتفق 32.1% أن الأفضل هو إصلاح السياسات .

ورأى 19.1% من المشاركين في الاستطلاع، أن الاستثمار في شبكات الأمان، التي تركز على الفئات السكانية الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية هو الأفضل، وأخيرا اتفق 3.7% من المشاركين في استطلاع الراي أن الوسع في توزيع اللقاحات هو الأفضل.