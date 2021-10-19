نهير عبد النبى

فقر الدم هو حالة تفتقر فيها إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين الكافي إلى أنسجة الجسم، مما تسبب التعب الشديد والضعف العام فى الجسم، وهناك العديد من أشكال فقر الدم ، ولكل منها أسبابها الخاصة، يمكن أن يكون فقر الدم مؤقتًا أو طويل الأمد ويمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن فقر الدم" الأنيميا "وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى أنواع فقر الدم؟





-فقر دم لا تنسجي.

-فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

-فقر الدم المنجلي.

-الثلاسيميا.

-فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات.

س: ما هى أعراض فقر الدم؟

تختلف علامات فقر الدم وأعراضه تبعًا لسبب وشدة فقر الدم. اعتمادًا على أسباب فقر الدم لديك ، قد لا تظهر عليك أعراض، قد تتضمن العلامات والأعراض ، في حالة حدوثها ، ما يلي:

-تعب.

-ضعف.

-جلد شاحب أو مصفر.

-عدم انتظام ضربات القلب.

-ضيق في التنفس.

-الدوخة أو الدوار.

-ألم صدر.

-برودة اليدين والقدمين.

-الصداع.

ما هى أسباب فقر الدم ؟

-فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، يحدث هذا النوع الأكثر شيوعًا من فقر الدم بسبب نقص الحديد في الجسم.

-بدون مكملات الحديد ، يحدث هذا النوع من فقر الدم عند العديد من النساء الحوامل. كما أنه ناتج عن فقدان الدم ، مثل نزيف الحيض الغزير. قرحة في المعدة أو الأمعاء الدقيقة. سرطان الأمعاء الغليظة. والاستخدام المنتظم لبعض مسكنات الآلام المتوفرة بدون وصفة طبية وخاصة الأسبرين الذي يمكن أن يسبب التهاب بطانة المعدة مما يؤدي إلى فقدان الدم.

-فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات، إلى جانب الحديد يحتاج جسمك إلى حمض الفوليك وفيتامين ب 12 لإنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية، ويمكن أن يتسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى هذه العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى في انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء.

-فقر الدم الناتج عن الالتهاب، يمكن أن تتداخل بعض الأمراض مثل السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الكلى ومرض كرون وأمراض الالتهابات الحادة أو المزمنة الأخرى مع إنتاج خلايا الدم الحمراء.

-فقر الدم المصاحب لمرض نخاع العظام، مجموعة متنوعة من الأمراض ، مثل اللوكيميا والتليف النقوي ، يمكن أن تسبب فقر الدم من خلال التأثير على إنتاج الدم في نخاع العظام. تختلف تأثيرات هذه الأنواع من السرطان والاضطرابات الشبيهة بالسرطان من خفيفة إلى مهددة للحياة.

-فقر الدم الانحلالي، تتطور هذه المجموعة من فقر الدم عندما يتم تدمير خلايا الدم الحمراء بشكل أسرع من قدرة نخاع العظام على استبدالها، تزيد بعض أمراض الدم من تدمير خلايا الدم الحمراء، يمكنك أن ترث فقر الدم الانحلالي ، أو يمكن أن تصاب به لاحقًا في الحياة.

-فقر الدم المنجلي، هذه الحالة الوراثية والخطيرة في بعض الأحيان هي فقر الدم الانحلالي. إنه ناتج عن شكل معيب من الهيموجلوبين الذي يجبر خلايا الدم الحمراء على اتخاذ شكل هلال (منجل) غير طبيعي تموت خلايا الدم غير المنتظمة هذه قبل الأوان ، مما يؤدي إلى نقص مزمن في خلايا الدم الحمراء.