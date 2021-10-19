قاضية بمجلس الدولة : الرئيس له الفضل فى وضع المرأة على منصة القضاء الإدارى

كتب أحمد عبد الهادى

قالت المستشارة سالي فرج أحدى القاضيات المعينين الجدد بمجلس الدولة، استقبلنا قرار إعلان الرئيس السيسي، بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، بحالة من الفرحة التى تم انتظارها منذ سنوات، فيما يعتبر حدث تاريخي لنكون من أوائل الدفع التي تم تعينها في المجلس بعد توجيه الرئيس السيسي.

وتابعت المستشارة سالى، أنها تسعى الفترة المقبلة فى التركيز في قضايا الخاصة بالضرائب والجمارك والتي تشغل العديد من ساحات المحاكم.

ووجهت الشكر للرئيس السيسي إنه كان له الفضل في وضع المرأة على منصة القضاء الإدارى فى مصر، ويعتبر حدث عظيم للوطن العربي أجمع، مؤكده" هنبذل قصار جهدنا علشان نشرف رئيسنا إللي أدانا الفرصة ونكون عند حسن ظنه"

وطالب رئيس مجلس الدولة القاضيات الجدد بضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والإطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية والإلمام بأحدث أساليب الإدارة القضائية وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل فرنسا وبعض الدول الأوربية الأخرى لتكملة النهضة الشاملة مع زملائهن من رجال المجلس والتي بدأوها في الإنجاز المُتميز بعد الانتهاء من القضايا المتراكمة، ومشاركتهن في تنفيذ الخطة الطموحة لتحقيق الجودة والتميز في جميع مجالات العمل القضائي في مجلس الدولة.

ومن الجدير بالذكر، أن جميع القاضيات المُعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جداً، وحاصلات على الماجستير ، ولا توجد أية ملاحظات في عملهن السابق، وبعضهن حاصلات على الدكتوراه، وغالبيتهن تجدن لغة أجنبية.