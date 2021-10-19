فصل التيار الكهربى عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف غدا للصيانة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن بعض الأماكن والمناطق بمدينة بنى سويف والتى تشمل" نادى المعلمين ، برج جاما ، الأبنية التعليمية، جزء من منطقة حى بنى سويف الجديدة ، جزء من حى الأباصيرى"، وذلك غدا الأربعاء 20 أكتوبر الجارى ـ اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً ،لإجراء أعمال صيانة بمغذى المعلمين الذى يخدم تلك المناطق.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.