فحص 29925 طالبا ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

البحيرة – ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة .

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر حتى ثانى أيام المبادرة بلغ 29 ألف و 925 طالب وطالبة، حيث تم فحص 21000 من طلاب القطاع الريفي ، بينما تم فحص 8925 من طلاب الحضر .

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف فحص طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة من خلال 130 فريق طبي متخصص ، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا.

يتم ذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال.

ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الاطفال اثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماما .



المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (1)



المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (2)



المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (3)



المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (4)



المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (5)



المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (6)