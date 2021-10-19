"فاينانشيال تايمز": متحور "دلتا" الجديد قد يكون أكثر عدوى من سلفه

كتب وكالات

نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، عن علماء قولهم إنهم يتتبعون بقلق متحور "دلتا" الجديد من فيروس كورونا، لافتين إلى أنه قد يكون أكثر عدوى من متغير "دلتا" الأصلي.

ويتعلق الأمر بالمتغير AY.4.2 الذى تعرف عليه مؤخرا علماء يتابعون التطور الجينى لـ"دلتا"، وأوضحوا أنه يمثل بالفعل ما يقرب من 10 % من الإصابات فى بريطانيا.

وأوضح العلماء، أن انتشار هذا المتغير يتزايد بسرعة، وإن لم يكن بنفس سرعة متغير "دلتا" الأصلى عندما وصل إلى بريطانيا من الهند فى أوائل هذا العام.

وقال الخبيران جيفرى باريت، من معهد "ويلكوم سانغر" فى كامبريدج، وفرانسوا بالو، مدير معهد جامعة "كوليدج لندن" للوراثة، إن AY.4.2 يبدو أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10 إلى 15 فى المائة من متغير "دلتا" الأصلي، الذى سيطر بالفعل على حالات كوفيد حول العالم.

وأضاف بالو أنه فى حال تأكيد الأدلة الأولية، قد يكون AY.4.2 أكثر سلالات فيروس كورونا عدوى منذ بدء الجائحة، لكنه شدد على ضرورة "توخى الحذر فى هذه المرحلة".

يذكر أن AY.4.2 واحدة من 45 سلالة فرعية تنحدر من "دلتا" تم تسجيلها حول العالم، حيث تحمل طفرتين مميزتين لبروتين "سبايك" الذى يصيب به الفيروس الخلايا البشرية، وهما Y145H وA222V.