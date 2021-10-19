غادة والى: 200 مطور من 5 دول يتنافسون لتوظيف التكنولوجيا فى محاربة الفساد

ريهام عبد الله

أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن 200 مطور شاب، من مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب افريقيا، يتنافسون فى مسابقة "Coding4integrity"، "الترميز وكتابة الأكواد من أجل النزاهة"، واستخدام التكنولوجيا من أجل محاربة الفساد.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يستخدم 200 مطور شاب من مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا التكنولوجيا لمحاربة الفساد كجزء من"هاكاثون مكتب مكافحة المخدرات والجريمة الترميز من أجل النزاهة"، سيتنافس فريق واحد من كل دولة في النهائي في COSP9، لا أطيق الانتظار لرؤية الحلول الفائزة".



غادة والى

ويوم الأحد الماضى احتفت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، باليوم الدولى للقضاء على الفقر، والذى يوافق يوم 17 أكتوبر من كل عام، مشيرة إلى أنه لا يمكن القضاء على الفقر، بدون مكافحة الفساد، قائلة: "يديم الفساد عدم المساواة ويحرم الفقراء والمستضعفين والنساء والشباب من الوصول إلى التعليم والفرص".

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"لا يمكننا القضاء على الفقر إلا إذا نجحنا في مكافحة الفساد، يديم الفساد عدم المساواة ويحرم الفقراء والمستضعفين والنساء والشباب من الوصول إلى التعليم والفرص، حان الوقت الآن لمحاربة الفقر بنزاهة، من أجل تكافؤ الفرص للجميع".

ومن جهته، قال الموقع الرسمى لليونسكو، إن الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر يعود إلى تاريخ 17 أكتوبر من عام 1987، حينما اجتمع ما يزيد على مائة ألف شخص تكريماً لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقِّع فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وتابع الموقع: "وقد أعلنوا أن الفقر يعدّ انتهاكاً لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى التضافر بغية ضمان احترام تلك الحقوق. وقد نُقشت تلك الآراء على النصب التذكاري الذي رُفع عنه الستار ذلك اليوم. ومنذئذ، يتجمع كل عام في السابع عشر من أكتوبر أفراد من شتى المشارب والمعتقدات والأصول الاجتماعية لتجديد التزامهم إزاء الفقراء والإعراب عن تضامنهم معهم".