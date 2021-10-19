ضبط 1360 قطعة لمستلزمات المحمول مجهولة المصدر بمخزن غير مرخص فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من ضبط 1360 قطعة لمستلزمات أجهزة المحمول، مجهولة المصدر، بمخزن غير مرخص.

جاء ذلك في إطار جهود إدارة الرقابة بمديرية التموين بكفر الشيخ، بتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، بمشاركة رضا داود، وحمدي النوساني، بإدارة الرقابة التموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط1360 وصلة شاحن وسماعة هاتف محمول مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وجميعها غير مدون عليها اسم الشركة المنتجة أو مكان الصناعة مما يعرض حياة المواطنين للخطر، داخل مخزن لتوزيع مستلزمات أجهزة المحمول، غير مرخص بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وجرى التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم برقم 2546 لسنة 2021 جنح أ د ط قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما ضبطت الحملة 260 تيل فرامل، و100 وحدة كهرباء للسيارات، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بمستندات دالة علي مصدرها، بإحدى محال بيع قطع غيار السيارات، بدائرة قسم ثانِ كفر الشيخ، وتحفظت الحملة علي المضبوطات، وحررت المحضر اللازم برقم 1873 لسنة 2021جنح أ د ط قسم ثانِ كفر الشيخ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 370كرتونة أسلاك «بوجيهات» وأزرار تحكم زجاج سيارات، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها. داخل محل لبيع قطع غيار السيارات، بدائرة قسم ثانِ كفر الشيخ، وجرى التحفظ علي الكمية المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1872 لسنة 2021 جنح أ د ط قسم ثانِ كفر الشيخ، وجارِ العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.