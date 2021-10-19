اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 06:21 م
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ضبط لصوص يستقلون دراجة نارية لخطف هواتف المواطنين فى المطرية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 04:46 م
ضبط لصوص يستقلون دراجة نارية لخطف هواتف المواطنين فى المطرية قوة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن خطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيـام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلـون دراجة نارية "غير معلوم أرقام لوحاتها" بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديـد بدائرة قـسـم شرطة المرج، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر بإستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفـرار.

بالفحص أمكن التوصل للمجنـى عليـه "مستخدم الصفحة المشار إليهـا" (مقيم بدائرة قسم المطرية) وبسؤاله أيد ما سبق.

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناه ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بإسلوب "الخطف"، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


خطف

سرقة موبيل

بث لايف

سرقة هاتف محمول

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