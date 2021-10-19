شيخ الأزهر: تربطنا بماليزيا علاقات تاريخية وطلابها نموذج يحتذى به

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، السفير رجائي نصر، سفير مصر الجديد لدى ماليزيا.

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر السفير رجائي نصر على توليه هذه المَهمَّة الجديدة، داعيًا الله -عز وجل- أن يكتب له النجاح والتوفيق في مهامه ومن بينها العلاقات الدينية والعلمية والثقافية بين الأزهر وماليزيا، مشيرًا إلى أن للأزهر علاقات تاريخية مع ماليزيا وأن هناك أكثر من 7 آلاف طالب ماليزي يدرسون في الأزهر يمثلون بلادهم خير تمثيل، وهم نموذج يحتذى في الالتزام وتحصيل العلوم بما يسهم في نشر المنهج الأزهري الوسطي في ماليزيا والعالم.

وأعرب السفير المصري لدى ماليزيا عن تقديره واعتزازه بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، لافتا إلى أن شيخ الأزهر رمز ديني عالمي تحظى جهوده وخطاباته باهتمام عالمي كبير، مؤكدًا أنه سيسعى خلال فترة عمله سفيرًا في ماليزيا على دعم العلاقات الثقافية والعلمية بين الأزهر وماليزيا.