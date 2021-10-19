كتبت ريهام الباشا

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 19-10-2021، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.23 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.15 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.82 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.82 جنيه للشراء. ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.51.82 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.23 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.40 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس 51.91 جنيه للشراء

52.25 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.37 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.44 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.15 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.