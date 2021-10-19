تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 19-10-2021، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.23 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.15 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.82 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس.
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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.82 جنيه للشراء.
52.27 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.23 جنيه للشراء.
52.18 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.40 جنيه للشراء.
52.18 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس51.91 جنيه للشراء
52.25 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.37 جنيه للشراء.
52.32 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.44 جنيه للشراء.
52.22 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.15 جنيه للشراء.
52.25 جنيه للبيع.
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