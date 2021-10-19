رئيس جامعة سوهاج يعلن ضوابط دخول الطلاب للحرم الجامعى "فيديو"

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون السابع بثا مباشرا من داخل الحرم الجامعى لمقر جامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة لمتابعة إعلان ضوابط دخول الطلاب للحرم الجامعى، حيث قال رئيس الجامعة إنه لن يسمح لأى أحد من منتسبى الجامعة بالدخول إلا بعد الحصول على التطعيم الخاص بالوقاية من فيروس كورونا، وأنه يجب عند الدخول تقديم الكارت الخاص بالتطعيم سواء جرعة أولى أو جرعة أولى وثانية، وأنه تم فتح 5 مراكز تطعيم داخل الجامعة، ولن يسمح لأى أحد بدايه من رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالدخول إلى مقر الجامعة إلا بعد الحصول على التطعيم، وفى حالة عدم الالتزم بذلك يقوم رافض التطعيم بتقديم مسحة يثبت فيها عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه بنهاية هذا الشهر سوف يكون تم الانتهاء من أعمال التطعيم للجميع، وأنه اعتبارا من 15 الشهر القادم لن يسمح لأحد بالدخول للحرم الجامعى إلا بعد الحصول على اللقاح، وأن الجامعة تقوم بتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة من وزارة التعليم العالى في هذا الشأن ومستمرون في كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية حتى صدور توجيهات جديدة في هذا الشأن.

وعن الكتاب الجامعى، أكد رئيس الجامعة، أن عصر الكتاب الورقى انتهى تماما من قاموس جامعة سوهاج، وأنه تم الانتهاء من رقمنة عدد كبير من الكتب الجامعية داخل أغلب الكليات.