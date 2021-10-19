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رئاسة شئون الحرمين تحتفى بعودة محاذاة المصلين فى الحرم بعد عام ونصف من التباعد

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:15 م
رئاسة شئون الحرمين تحتفى بعودة محاذاة المصلين فى الحرم بعد عام ونصف من التباعد عودة المصليين
كتب آسر أحمد

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حرصت الصفحة الرسمية لرئاسة شئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، على الاحتفاء بعودة المصلين إلى المحاذاه بعد عام ونصف من تطبيق اجراءات التباعد الإجتماعى تنفيذاً للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت الصفحة عدد من الصور للمصلين وهم يقفون بجوار بعضهم البعض بدون مسافات، عبر موقع انستجرام.

وعلقت الصفحة الرسمية لشئون الحرمين، على الصور التى ظهر فيها المصلين بدون تباعد اجتماعي "عادوا آمنين ومحاذين بين المناكب والأقدام بعد عامٍ ونصف من التباعد احترازًا".

رئاسة شئون الحرمين
رئاسة شئون الحرمين

 

وأعلنت المملكة العربية السعودية منذ ايام، أنه سيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية بالنسبة للحاصلين على جرعتى لقاح (كوفيد-19)، حيث سيتم السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد. وفق واس.

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وأيضا السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

وإلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

و السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

 


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