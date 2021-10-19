خطة لتطوير سنترال قنا غرب وتحويله إلى سنترال مركزى.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعًا موسعًا لبحث تطوير سنترال قنا غرب وتحويله إلى سنترال مركزي " IP Core Central " لربط المحافظة بمحافظتي الأقصر وأسوان، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس زكريا عبدالحميد وكيل وزارة الكهرباء، والمهندسة رضا سيد حسين، والعميد عبدالحميد محمود ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد شاهين وكيل سنترال قنا غرب، والمحاسب محمود محمد أحمد المشرف العام على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام.

وأوضح محافظ قنا أنه تم التنسيق مع مديرية الكهرباء لزيادة الطاقة الكهربائية الخاصة بالسنترال إلى 1 ميجا وات حتى يتسنى لشركة الاتصالات إجراء أعمال التطوير اللازمة بالسنترال التي سوف تساهم في ربط المحافظة مع محافظتي الأقصر وأسوان عبر خطوط الاتصالات الأرضية والإنترنت، مشيرا إلى أن المشروع سوف يساهم أيضا في ربط الخطوط الأرضية بين مصر، ودول القارة الأفريقية مستقبلا.

وأضاف "الداودى" بأنه عقب الانتهاء من هذا التطوير سيصبح سنترال قنا غرب ثالث سنترال على مستوى الجمهورية من نوع " IP Core Central " بعد بنى سويف وأسيوط ، لافتا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محطات تقوية ، ورفع كفاءة البنية التحتية لتقوية شبكات المحمول الخاصة بشركات ( We ، Vodafone ، Etisalat ) ، بما يسهم في توفير خدمات أفضل للمواطنين من حيث سرعة الإنترنت ، وقوة شبكات المحمول.

من جانبهم، أكد ممثلي وزارة الاتصالات أنه سيتم اختيار مسارات جانبية لمد كابلات الكهرباء لتجنب تعطيل حركة السير بالشوارع ، كما أنه سيتم إعادة رصف مناطق الحفر فور الانتهاء منها ، وفى نهاية الاجتماع قدم ممثلي وزارة الاتصالات الشكر والتقدير لمحافظ قنا لما يقدمه من دعم كبير لإنجاز مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.