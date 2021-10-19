حرامى يخطف هاتف صحفى اليوم السابع أثناء بث مباشر

كتب محمد أحمد طنطاوى

فوجئ الزميل محمود راغب، الصحفي باليوم السابع، أثناء تعليقه على خبر الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة والمحافظات صباح اليوم الثلاثاء، بسرقة هاتفه المحمول أعلى الكوبري الدائري بجوار منطقة بهتيم في شبرا الخيمة، أثناء اللايف، وقد ظهر اللص بصورة كاملة وهو على دراجة نارية وقد شاهد الواقعة عشرات الآلاف من المواطنين الذين كانوا يتابعون البث المباشر.

وقد تواصل "اليوم السابع" مع اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، الذى وعد بضبط اللص فى أسرع وقت ممكن، بالمتابعة مع أجهزة البحث والتحرى فى مديرية الأمن، وقسم ثانى شبرا الخيمة، خاصة أن الموبايل تم اختطافه بجوار سلم مساكن إسكوا، التابعة لمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة.