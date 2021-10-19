اليوم السابع
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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالطالبية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:20 م
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالطالبية حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لإتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة في الطالبية، وتم ضبط المتهم بحوزته عدد من الأقراص المخدرة، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وكشف المتهم عن مصدر حصوله على المضبوطات، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

أكدت معلومات ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، بإشراف المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث القسم، اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب رصد تحركات المتهم، تم إعداد كمين له، بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، ونجح رجال المباحث في ضبطه وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة لعقاقير متنوعة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم عقب ضبطه بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن هوية عاطل وراء تمويله بالمضبوطات ليتولى ترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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