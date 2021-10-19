تقرير: ارتفاع حاد فى حالات الاعتداء على الصحفيات فى أوروبا خلال 2021

كتبت: هناء أبو العز

كشف تقرير لمنظمة "تحالف النساء في الصحافة" عدم زيادة كبيرة في عدد حالات الاعتداءات على الصحفيات في أوروبا بنسبة 16.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بإجمالي الحالات المسجلة طوال عام 2020.

وأفاد التقرير بأنه جرى تسجيل ما مجموعه 149 انتهاكًا منها حالات مثل الاعتداءات القانونية والاعتقالات والطرد والاعتداءات الجسدية واللفظية.

وطالب التحالف في تقريره بوضع حد للعنف الممنهج والمتعمد ضد الصحفيين والصحفيات بما يعوق أداء عملهم في ظل شعورهم بالتهديد، وكذلك تأكيد مبادئ الاحترام وحماية الديمقراطية والصحافة الحرة.

وبحسب منصة "يورو أكتيف" الإعلامية، المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم الثلاثاء، قالت كاميل بيتيت من الاتحاد الأوروبي للصحفيين أن عدد حالات الاعتداء على الصحفيات - وعلى الصحفيين بشكل عام - ربما يكون أعلى بكثير مما ينشر، مضيفة أنه من الصعب على الصحفيين التحدث علانية عن هذه الاعتداءات لاعتقادهم أنها جزء من متاعب المهنة، لكنها أكدت أنه لا ينبغي القبول أو التسامح مع مثل هذه الاعتداءات.

وأشارت بيتيت إلى ترحيب الاتحاد الأوروبي للصحفيين باعتراف المفوضية الأوروبية بالقضية بعد إطلاق المفوضية مؤخرًا توصية بشأن سلامة الصحفيين وهي مجموعة من الإرشادات التي يجب على دول الاتحاد الأوروبي اتباعها لتوفير حماية أفضل للإعلاميين، والتركيز بشكل خاص على الصحفيات.

ودعت بيتيت إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول الأعضاء لتأمين عمل الصحفيين والتحقيق في الهجمات وفرض العقوبات المناسبة الأمر الذي يتطلب التزاما قويا من الدول الأعضاء على مختلف المستويات.

وأوضح "تحالف النساء في الصحافة" في تقريره أن بيلاروسيا هي الدولة التي لديها أكبر عدد من الانتهاكات ضد الصحفيات في أوروبا بعدد 46 حالة موثقة هذا العام، تليها روسيا بـ 28 حالة موثقة، وجورجيا 16، وفرنسا بسبعة والمملكة المتحدة بحالة واحدة.

ويأتي تقرير المنظمة، قبل صدور قانون حرية الإعلام المقرر أن يقدم إلى المفوضية الاوروبية العام المقبل والذي يركز على استقلالية وسائل الإعلام، وكذلك بعد شهر من إطلاق اللجنة توصيتها بشأن سلامة الصحفيين وهي مجموعة غير مُلزمة من التدابير التي يُنصح دول الاتحاد الأوروبي باتباعها من أجل حماية أفضل للإعلاميين والصحفيين.