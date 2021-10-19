تعرف على 7 سيارات بسعر حتى 50 ألف جنيه بسوق المستعمل

كتبت : أمانى سمير

يبحث البعض عن سيارة تلبي احتياجاتهم، ويكون سعرها في المتناول ورخيصة، دون النظر إلى إمكانياتها أو حالتها الفنية أو سنة الصنع، وذلك تفاديا لوسائل النقل العامة، وبالرغم من تباين أسعار السيارات في سوق المستعمل بسبب جائحة كورونا وما سببته بقطاع التصنيع والتجارة عالميا ومحليا، فإن سوق المستعمل لا يزال عليه إقبال بأسعار تبدأ من 15 ألف جنيه وحتي 50 ألف جنيه.

الأولى: السيارة فيات 128

السيارة فيات 128 والتي يتراوح سعرها من 15 الف الي 30 الف حسب الحالة العامة لها وهي من السيارات التي لها شعبية كبيرة في الشارع المصري

الثانية : فيات تيمبرا

تقدم فيات تيمبرا موديل 1990 من شركة بمحرك 1.6سلندر بنزين يولد قوة 87 حصان وبسعر 40 ألف جنيه .

الثالثة : السيارة أوبل كورسا

تتوفر السيارات الألمانية أوبل كورسا موديل 2005 فى السوق المصري بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي "ايكوتك" بقوة 100 حصان ، بسعر45 ألف جنيه

الرابعة : فيات بيترا

تأتي السيارة فيات بيترا موديل 2003 بالسوق المصري بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 103 حصان ، كما جاءت بمحرك آخر 1300 سي سي بقوة 80 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات بسعر 50 ألف جنيه .

الخامسة : السيارة بيجو 305

كانت السيارة بيجو 305 متوفرة في البداية كسيارة صالون بأربعة أبواب مع خيار من محركي بنزين؛ الأول بقوة 65 حصان لطرازي جي إل وجي، و 74 حصان لطراز إس آر الأعلى تجهيزًا تأتي السيارة بسعر 20 ألف جنيه .

السادسة : السيارة لانوس

يتراوح سعر السيارة لانوس من 50 ألف وحتي 70 ألف حسب الحالة العامة لها وعدد الكيلو مترات .

السيارة السابعة : فولكس فاجن بيتلز

تأتي فولكس فاجن بيتلز أو "الخنفساء" بمحرك بنزين مكون من 4 أسطوانات مسطحة 4 أزمنة و يبرد بالهواء ، مع ناقل حركة يدوي مكون من 4 سرعات

يتراوح سعرها من 15 لـ 25 ألف جنيه .