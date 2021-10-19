تعرف على تكوين لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر

كتب ــ محمد الأحمدى

يعتبر مجلس كنائس مصر هيئة كنسية وطنية، تتكون من الكنائس المختلفة، ويعمل على حياة الشركة والتعاون بين الكنائس الأعضاء بكل مذاهبها فى مصر، والسعى نحو وحدتها.

وتتكون لجنة المرأة من 15 سيدة منهن 3 سيدات عن كل عائلة الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس، ويحدد هذه الأعضاء الأمين العام المشارك فى المجلس حيث يقوم بتعيين العضوات فى اللجنة، وتمت الانتخابات الماضية بتعيين الدكتورة لورا بترا عن الكنيسة الأرثوذكسية حتى سنة 2019، وتم انتخاب السيدة مارى يونان عن الكنيسة الكاثوليكية فى الفترة الحالية وتوقف العمل بها خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وتم إعلان تأسيس مجلس كنائس مصر فى 18 فبراير 2013 بحضور رؤساء وممثلى الكنائس المصرية، حيث يضم المجلس العائلات والكنائس الخمس الآتية، الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وبطريركها الحالى قداسة البابا تواضروس الثانى، والطائفة الإنجيلية ورئيسها الحالى القس الدكتور أندريه زكى، والكنيسة الكاثوليكية، وبطريركها الحالى الأنبا إبراهيم إسحق، وكنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وبطريركها الحالى قداسة البابا ثيودورس الثانى، والكنيسة الأسقفية، ورئيسها الحالى المطران الدكتور سامى فوزى.