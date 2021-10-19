تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

كتب أحمد حمادة

يرصد اليوم السابع أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19-10-2021 في الأسواق وفقا للأسعار الرسمية من المزارع المحلية، وسجلت الدواجن البيضاء 31 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 30 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

بينما أسعار البيض الأبيض سجلت 47 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 54 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 57 - 60 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين51-54 جنيها للكيلو.