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تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 10:12 ص
تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء الدواجن
كتب أحمد حمادة

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يرصد اليوم السابع أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19-10-2021 في الأسواق وفقا للأسعار الرسمية من المزارع المحلية، وسجلت الدواجن البيضاء 31 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو. 
 
وسجلت أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 30 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو. 
 
بينما أسعار البيض الأبيض سجلت 47 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 54 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 57 - 60 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين51-54 جنيها للكيلو. 
 
 
 
 
 

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