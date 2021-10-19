اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 01:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تستعد لتطبيق "بصمة الوجه" على طلاب المدارس لتوزيع الوجبات الغذائية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:59 م
بريطانيا تستعد لتطبيق "بصمة الوجه" على طلاب المدارس لتوزيع الوجبات الغذائية طلاب _ أرشيفية
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت تقارير صحفية، أن بريطانيا تستعد لتطبيق "بصمة الوجه"، على طلاب المدارس، من أحل تسهيل تلقى وجبات الغذاء المدرسية، ومن المقرر أن تبدأ 9 مدارس في نورث أير شاير ببريطانيا في تلقي المدفوعات لوجبات الغذاء عن طريق مسح وجوه الطلاب.

وبحسب التقارير فأن هذا التقنية، ستقلل من اللمس، أثناء جائحة فيروس كوفيد 19، مشيرة إلى أن الهدف الأساسى منها هو تسريع أوقات الحصول على الوجبات الغذائية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

طلاب
طلاب_ أرشيفية

 

وقوبلت فكرة الاعتماد على "بصمة الوجه" باعتراضات من جانب المدارس ومثبت النظام "CRB Cunningham"، واعتبروا أن هذا بمثابة تحول في تكنولوجيا المقاييس الحيوية أكثر من كونه طبقة جديدة تماما من الأمان، كما اعتبر مفوض القياسات الحيوية في إنجلترا أن التعرف على الوجه كان تعسفيا، إلا أن مجلس نورث أيرشاير في بريطانيا أن 97 بالمئة من الأطفال أو الآباء أبدوا الموافقة على استخدام نظام "بصمة الوجه".

وفى مارس الماضى حذر البرلمان البريطانى من أن فرص اجتثاث مشكلة الانتهاكات الجنسية فى مدارس بريطانيا قد تم تفويتها، منذ أن صدر تقرير قبل خمس سنوات يدعو إلى تحرك عاجل حول القضية.

وكان زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر قد أضاف صوته للمطالبين بإجراء تحقيق حول الأمر، بعدما جمع موقع إلكتورنى شهادات لأكثر من 9 آلاف من الطلاب، فى المدارس الحكومية والمستقلة، عن انتهاكات وصلت إلى حد التحرش أو الانتهاكات الجنسية، وفى بعض الحالات الاغتصاب. إلا أن أعضاء سابقين فى لجنة النساء والمساواة فى مجلس العموم قالوا إنه فى عام 2016، قدموا تقريرا يحذر من أن الحكومة ليس لديها خطة متماسكة للتعامل مع مستويات مقلقة للغاية من التحرش الجنسى والعنف الذى يحدث بين الأطفال والمراهقين فى المدارس فى إنجلترا.

وردت الحكومة فى العام التالى بإصدار توجيه جديد للمدارس حول كيفية التعامل مع حوادث الاعتداءات الجنسية المزعومة من جانب طالب بحق آخر.

وقالت عضو اللجنة السابقة جيس فيليبيس، إن الحكومة فشلت فى التواصل مع المدارس لضمان أن يتم إتباع التوجيه.


مدارس بريطانيا

بصمة الوجه

الوجبات المدرسية

الطلاب البريطانيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"القومى للتغذية" يكشف مكونات الوجبات المدرسية طبقا للمراحل العمرية

الخميس، 26 أغسطس 2021 10:28 ص

تحسين "الوجبة المدرسية" ضمن اهتمامات الدولة لصحة أفضل للطلاب.. اقرأ تفاصيل

الأحد، 15 أغسطس 2021 04:00 ص

تفاصيل توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب باستخدام الكارت الذكى.. تنوع فى أشكالها

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 10:00 ص

الصحف العالمية: كتاب جديد يكشف وعد ترامب أنصاره بالسير معهم إلى الكونجرس فى 6 يناير.. قاضى أمريكى يرفض دعاوى من 40 ولاية تتهم فيس بوك بالاحتكار.. وخطة لجعل مدارس بريطانيا خالية من الموبايل

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 02:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة