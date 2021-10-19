بريطانيا تستعد لتطبيق "بصمة الوجه" على طلاب المدارس لتوزيع الوجبات الغذائية

ريهام عبد الله

ذكرت تقارير صحفية، أن بريطانيا تستعد لتطبيق "بصمة الوجه"، على طلاب المدارس، من أحل تسهيل تلقى وجبات الغذاء المدرسية، ومن المقرر أن تبدأ 9 مدارس في نورث أير شاير ببريطانيا في تلقي المدفوعات لوجبات الغذاء عن طريق مسح وجوه الطلاب.

وبحسب التقارير فأن هذا التقنية، ستقلل من اللمس، أثناء جائحة فيروس كوفيد 19، مشيرة إلى أن الهدف الأساسى منها هو تسريع أوقات الحصول على الوجبات الغذائية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



طلاب_ أرشيفية

وقوبلت فكرة الاعتماد على "بصمة الوجه" باعتراضات من جانب المدارس ومثبت النظام "CRB Cunningham"، واعتبروا أن هذا بمثابة تحول في تكنولوجيا المقاييس الحيوية أكثر من كونه طبقة جديدة تماما من الأمان، كما اعتبر مفوض القياسات الحيوية في إنجلترا أن التعرف على الوجه كان تعسفيا، إلا أن مجلس نورث أيرشاير في بريطانيا أن 97 بالمئة من الأطفال أو الآباء أبدوا الموافقة على استخدام نظام "بصمة الوجه".

وفى مارس الماضى حذر البرلمان البريطانى من أن فرص اجتثاث مشكلة الانتهاكات الجنسية فى مدارس بريطانيا قد تم تفويتها، منذ أن صدر تقرير قبل خمس سنوات يدعو إلى تحرك عاجل حول القضية.

وكان زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر قد أضاف صوته للمطالبين بإجراء تحقيق حول الأمر، بعدما جمع موقع إلكتورنى شهادات لأكثر من 9 آلاف من الطلاب، فى المدارس الحكومية والمستقلة، عن انتهاكات وصلت إلى حد التحرش أو الانتهاكات الجنسية، وفى بعض الحالات الاغتصاب. إلا أن أعضاء سابقين فى لجنة النساء والمساواة فى مجلس العموم قالوا إنه فى عام 2016، قدموا تقريرا يحذر من أن الحكومة ليس لديها خطة متماسكة للتعامل مع مستويات مقلقة للغاية من التحرش الجنسى والعنف الذى يحدث بين الأطفال والمراهقين فى المدارس فى إنجلترا.

وردت الحكومة فى العام التالى بإصدار توجيه جديد للمدارس حول كيفية التعامل مع حوادث الاعتداءات الجنسية المزعومة من جانب طالب بحق آخر.

وقالت عضو اللجنة السابقة جيس فيليبيس، إن الحكومة فشلت فى التواصل مع المدارس لضمان أن يتم إتباع التوجيه.