إزالة 171 حالة تعدٍ بمساحة 31 فدانًا فى محافظة الفيوم

الفيوم رباب الجالى

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم عن إزالة 171 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 31 فداناً، بمراكز الفيوم وإطسا ويوسف الصديق وطامية، ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ18 لإزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام، والتى بدأت يوم 11 أكتوبر الجارى وحتى اليوم.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 16 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 21 فداناً و13 قيراطاً و5 أسهم، بالإضافة إلى 155 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 39620 متراً مربعاً "بمساحة 9 أفدنة و10,4 قيراطاً" من أراضى أملاك الدولة.

وأوضح المحافظ، أن الإزالات شملت إزالة حالة تعد بالزراعة بمركز الفيوم بمساحة 6 قراريط و4 أسهم، على أراضى أملاك الدولة، و10 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 120 متراً بقرى المركز نفسه، إضافة لإزالة 3 حالات تعدٍ بالزراعة بمركز إطسا على مساحة 3 أفدنة، و92 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 31 ألف و866 متراً.

وكشف محافظ الفيوم، أنه فى مركز يوسف الصديق تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 6 أفدنة و5 قراريط، و42 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 6374 متراً، بجانب إزالة 8 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمركز طامية على مساحة 12 فداناً وقيراطين وواحد سهم، و11 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 1260 متراً.

وأكد محافظ الفيوم، أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالموجة الـ 18 للإزلات تسير جنباً إلى جنب وبالتوازى مع حملات إزالة التعديات على المجارى المائية والأراضى الزراعية، لافتاً إلى أن الحملات مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة المديريات المعنية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدى مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.