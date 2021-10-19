إزالة 171 حالة تعدٍ بمساحة 31 فدانًا فى محافظة الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم عن إزالة 171 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 31 فداناً، بمراكز الفيوم وإطسا ويوسف الصديق وطامية، ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ18 لإزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام، والتى بدأت يوم 11 أكتوبر الجارى وحتى اليوم.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 16 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 21 فداناً و13 قيراطاً و5 أسهم، بالإضافة إلى 155 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 39620 متراً مربعاً "بمساحة 9 أفدنة و10,4 قيراطاً" من أراضى أملاك الدولة.
وأوضح المحافظ، أن الإزالات شملت إزالة حالة تعد بالزراعة بمركز الفيوم بمساحة 6 قراريط و4 أسهم، على أراضى أملاك الدولة، و10 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 120 متراً بقرى المركز نفسه، إضافة لإزالة 3 حالات تعدٍ بالزراعة بمركز إطسا على مساحة 3 أفدنة، و92 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 31 ألف و866 متراً.
وكشف محافظ الفيوم، أنه فى مركز يوسف الصديق تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 6 أفدنة و5 قراريط، و42 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 6374 متراً، بجانب إزالة 8 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمركز طامية على مساحة 12 فداناً وقيراطين وواحد سهم، و11 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 1260 متراً.
وأكد محافظ الفيوم، أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالموجة الـ 18 للإزلات تسير جنباً إلى جنب وبالتوازى مع حملات إزالة التعديات على المجارى المائية والأراضى الزراعية، لافتاً إلى أن الحملات مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة.
وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة المديريات المعنية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدى مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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