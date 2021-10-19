المشدد 3 سنوات لعامل ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمره، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لحيازته كمية من جوهر الأفيون المخدر بقصد الإتجار، وسلاح نارى دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر يوليه من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المدعو " خ . س .ع " 49 عاما عامل ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته كمية من جوهر الأفيون المخدر بقصد الإتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض سكين.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.