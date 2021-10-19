"المترو" يعلن تطعيم 233 موظفا بالشركة اليوم بلقاح كورونا

كتب رضا حبيشى

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق استمرار التسجيل والتطعيم بلقاح كورونا لجميع العاملين بالشركة بالخطين الأول والثاني داخل المباني الإدارية وجميع المحطات وورش الصيانة، من خلال تواجد حملة التطعيم اليوم بمحطة الدمرداش بالخط الأول ومحطة السادات بالخط الأول والثاني، حيث قامت الحملة اليوم الثلاثاء بتسجيل وتطعيم 233 موظف و موظفة بالشركة.

ويذكر أن حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا تواجدت داخل المبانى الإدارية والمحطات و ورش الصيانة اعتبارا من تاريخ 13 سبتمبر 2021 ومستمرة حتى الآن، حيث قامت بتسجيل وتطعيم 1899 موظف وموظفة بالشركة .

وأكد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة المترو أنه بناء على تعليمات المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة الشركة وبالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية بالاستمرار فى العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالمحطات و ورش الصيانة بالخطين الأول والثاني على مدار الأيام القادمة لحين الانتهاء من تلقى جميع العاملين لقاحات فيروس كورونا.