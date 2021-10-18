اليوم السابع
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المترو يستقبل الدفعة السادسة من القطارات المكيفة الواردة للخط الثانى خلال أيام

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 02:00 م
المترو يستقبل الدفعة السادسة من القطارات المكيفة الواردة للخط الثانى خلال أيام مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق، أنه متوقع وصول الدفعة السادسة من القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثانى مع شركة هونداي روتم الكورية خلال أيام.

وأضافت المصادر أن الشركة الكورية تورد صفقة القطارات الجديدة، بتكلفة قيمتها الإجمالية 130 مليون دولار، بالإضافة إلى 63 مليون جنيه مصري، حيث تضم 6 قطارات جديدة شاملة توريد قطع الغيار اللازمة لمدة ثمان سنوات بعد فترة الضمان.

واستقبلت الهيئة القومية للأنفاق  قطار شهرياً من القطارات الـ 6 المتعاقد عليها، ومع وصولها بالكامل سيصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط الثانى 10 قطارات من إجمالي 45 قطار، ويتم تمويل هذه القطارات  من خلال قرض ميسر من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة.

القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة كما يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.


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