اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 08:02 م
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القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى أبو النمرس

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 07:39 م
القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى أبو النمرس قطع أثرية -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة أبو النمرس، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم فى الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وكانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص في التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة أبو النمرس.

 

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط 3 عمال خلال الحفر والتنقيب عن الآثار، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، وعثر على حفرة عميقة بالمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


التنقيب عن الآثار

أبو النمرس

تجارة الآثار

امن الجيزة

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