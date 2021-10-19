الطماطم تبدأ بـ2.5 جنيه.. تعرف على أسعار الخضروات اليوم

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 في سوق الجملة بأكتوبر حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 2.5-4.5 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا لتسجل 7-11 جنيها للكيلو، أسعار البطاطس لتتراوح بين 4-7.5جنيهات للكيلو، وتراوحت القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو، والبصل من 2-3 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الكوسة بين 3-6 جنيهات للكيلو، وأسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو،وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو، استقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو.

وتراوحت الملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وتراوحت والباذنجان بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، الفلفل الألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.