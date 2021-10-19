الرعاية الصحية: 15 تقنية علاجية جديدة لتقديم خدمات بجودة عالمية بالتأمين الصحى

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن 15 تقنية علاجية مستحدثة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات ركيزة أساسية نحو تحقيق رؤية الهيئة بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر، وبجودة عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن التقنيات العلاجية المستحدثة بالمستشفيات، شملت "زراعة واستبدال الصمام الأورطي" بالتافي TAVI، علاج تكلسات الشرايين بالشنيور الطبي ROTAPRO، تغيير وزراعة الشرايين التاجية بتقنية القلب النابض Off Pump Surgery، علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بالـ CTO، توسيع الشريان التاجي بالتصوير الداخلي IVUS، إصلاح أو زراعة الشريان الأورطي بتقنيات CERAB , EVAR، استئصال أورام البنكرياس بتقنية ويبل Whipple، جراحات الوجه والفكين بتقنية 3D، علاج انسداد القنوات الصفراوية بتقنية راندفو، الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة للمخ والعين، جراحات إصلاح تشوهات وإعوجاج العمود الفقري طفيفة التوغل MISS، جراحات المناظير، تفتيت حصوات الكلى بتقنية الأشعات والموجات التصادمية، العلاج الإشعاعي).

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن التقنيات المستحدثة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية شملت أيضًا الفحوصات التشخيصية والتصوير الطبي وأخذ العينات للتحاليل المعملية، كـ فحوصات المسح الذري للكلى والقنوات الدمعية والعظام والرئتين والأوعية االليمفاوية والغدة الدرقية، التصوير المقطعي البيزوتروني، الطب النووي، أخذ عينات نسيجية من أورام الصدر والرئتين والغشاء البلوري عن طريق الإبرة الموجهة بالأشعة المقطعية، والتي تساعد على التشخيص الدقيق للأمراض وسرعة النتائج ووصف العلاج السليم للمرضى.

وتابع السبكي، أنه شهدت محافظات التأمين الصحي الشامل تطور ملموس وطفرة هائلة بالخدمات والرعاية الصحية نتيجة استحداث هذه الخدمات الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ومطابقتها لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، إلى جانب استحداث العديد من الخدمات الطبية والتي لأول مرة يتم إجراؤها داخل نطاق المحافظات، مثل عمليات القلب المفتوح وزراعة القوقعة وزراعة القرنية وزراعة جهاز منظم القلب والقساطر الطرفية والتشخيصية والعلاجية كالقساطر القلبية والقساطر المخية ووحدات متكاملة لعلاج السكتات الدماغية وجراحات الأورام والمخ والأعصاب والغسيل الكلوي للأطفال، وبأقل تكلفة على المرضى حيث يتم إجراء أي عملية للمريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بحد أقصى 300 جنيه للعملية الواحدة، والتي قد تتراوح تكلفتها من (100ألف إلى مليون جنيه)، علاوة على تحمل الدولة لتكاليف علاج غيرالقادرين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، نستهدف تقديم خدمات علاجية بجودة عالمية للمرضى، وأن دستور عمل الهيئة هو الإطلاع والبحث العلمي والاستفادة من كل ما هو جديد لتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية الآمنة والفعالة للمرضى، استجابة لتوجهات الدولة وأهدافها للتنمية الشاملة المستدامة وتطلعات هيئة الرعاية الصحية لتعزيز مسيرة القطاع الصحي وتحقيق التنافسية العالمية في هذا القطاع الحيوي والمهم للوصول إلى مستقبل صحة أفضل خلال الأعوام القادمة.

ولفت إلى رؤية الهيئة المستقبلية نحو توفير نظام صحي رقمي متكامل لتعزيز أنماط الحياة الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي للتحليل والتنبؤ بالمؤشرات الصحية، وحماية الصحة العامة للأفراد، وكذلك إدخال تكنولوجيا الروبوتات الذكية والمستشفيات الافتراضية في خدمة وعلاج المرضى.