الخير باقى.. أهل قرية محمود العربى يحيون ذكرى أربعين شهبندر التجار "فيديو"

المنوفية - محمد فتحي

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، من قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مركز رأس شهبندر التجار، رصد خلاله إحياء أهل القرية للذكرى الأربعين على رحيل محمود العربي.

وعبر أهالي القرية عن حزنهم الشديد الذي لم يفارقهم منذ رحيل محبوبهم محمود العربي، مؤكدين أن سيرته الطيبة وأعماله الخيرة لا تزال خالدة في كل ركن وزارية بموطنه الأم مدينة أشمون.

وقال أحد أبناء القرية، إن الراحل محمود العربي كان محبا للخير وقدم الكثير لأبناء قريته، وكان له العديد من الإسهامات المجتمعية التي لا يمكن نسيانها، حيث بنى لهم المدارس والمستشفيات والمساجد والكتاتيب والمعاهد والقبور، ووظف الآلاف من الشباب فى شركاته ومصانعه، وكان يقدم مساعدات شهرية للمحتاجين واليتامى، مؤكدا أن خيره لم ينقطع برحيله حيث أن أبنائه استكملوا مسيرة العطاء والخير من بعده تجاه أبناء قريتهم.

وأشار حارس مقابر القرية، إلى أن أهالي القرية والقرى المجاورة من رجال ونساء وأطفال لا يزالوا يتوافدون لزيارة قبر الراحل محمود العربي حتى يومنا هذا، تعبيرا عن حزنهم الشديد على فراقه وقراءة القرآن على روحه والدعاء له، بعدما كان سببا في إدخال البهجة والراحة على نفوسهم طيلة حياته، مؤكدا أن بالرغم من رحيله إلا أنه سيظل دائما في ذاكرتهم وقلوبهم بخيره وعطائه وكرمه الذي لم ينقطع برحيله.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال محمود العربي مؤسس مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية كان قد توفي في التاسع من شهر سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 89 عاما، وتسبب خبر وفاته في صدمة وحزن جميع المصريين بعد مسيرة حافلة بالعطاء والكفاح والخير.