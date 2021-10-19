الجيش اليمنى يحرر مواقع عسكرية استراتيجية بمحافظة مأرب

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حررت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، مواقع عسكرية استراتيجية جنوب محافظة مأرب بعد معارك مع ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن قيادى عسكري، قوله إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية صباح اليوم تمكنت خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية على أطراف مديريتى الجوبة وحريب فى جبهات جنوبى محافظة مأرب.

وأسفرت عن خسائر فى الأرواح والعتاد فى صفوف المليشيا، بالإضافة إلى تسليم مجموعة من العناصر الحوثية نفسها إلى قوات الجيش.