اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 06:24 ص
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 06:00 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين في محافظات الضفة الغربية. 
وقالت مصادر أمنية في محافظة رام الله إنه جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين، هم: الكاتب والأسير المحرر أحمد قطامش (70 عاما)، من مدينة البيرة، والأسير المحرر إيهاب عبد المنعم مسعود، من حي الطيرة، وعبد الرحيم شومان من بلدة ترمسعيا. 
وفي جنين، بشمال الضفة، اعتقل الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: أحمد مؤمن أبو زيد، ومحمد خالد أبو الرب، من قباطية، والشاب بهاء الدين أحمد صادق طحاينة من بلدة السيلة الحارثية. 
وفي محافظة بيت لحم جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب سيف أيمن طقاطقة (18 عاما) بعد أن داهمت منزل والده في بيت فجار. 


فلسطين

الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى

اعتقالات

رام الله

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