الإحصاء: 112.8% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر واليونان

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 2021 عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان مسجلة مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 477,6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 112,8%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية لليونان 807,4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 273,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 194,9% ، وسجلت قيمة الواردات المصرية من اليونان 209,1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 203,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2,6%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليونان 8,4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 7,1 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 18,7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين في مصر 2,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 1,8 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 23,4 %.

وسجل عدد سكان مصر 102,5 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان اليونان 10,4 مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة اليونان طبقــا لتقـديـرات البعثة 30 ألف مصري حتى نهاية 2020.