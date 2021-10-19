الأوقاف تمنع دخول العاملين ديوان الوزارة والمديريات قبل التطعيم بلقاح كورونا

كتب على عبد الرحمن

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بعدم السماح بدخول العاملين بالأوقاف لمقار عملهم بالديوان العام والمديريات الإقليمية والإدارات التابعة لها ، وديوان عام هيئة الأوقاف المصرية ومناطقها الإقليمية، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وديوان عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وفروعه، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتقديم الشهادة المثبتة لذلك عند الدخول ، أو تحليل PCR كل ثلاثة أيام.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار العمل على الأخذ بالأسباب المشروعة، ومن قبيل الحفاظ على النفس ، والحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع بأسره وهي غايات معتبرة شرعًا، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة على توفير سيارات مخصصة للتسجيل وتلقي اللقاح فوريًّا إمام 2400 مسجد تقريبًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، وتم تكليف الوكيل الدائم بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن التعاون في إعطاء اللقاح لباقي العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها الذين لم يتمكنوا من أخذ اللقاح.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، الأحد الماضى، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين فى كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة فى الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، فى ظل توافر اللقاحات المختلفة.

وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.