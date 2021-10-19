الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد.. غلقها بعد كل صلاة مباشرة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد، المقرر لها فجر غد الأربعاء، مشددة على استمرار تعقيم ونظافة دورات المياه فى المساجد بجميع المحافظات حتى فجر الأربعاء لافتة إلى أن الضوابط هى:

1. النظافة المستمرة عقب كل صلاة.

2. التطهير والتعقيم الدوري المنتظم.

3. فتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة على الأكثر، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد.

4. بالنسبة لصلاة الجمعة يتم فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد ، ويتم الالتزام في باقي صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام.

5. المساجد التي بها ساحات مفتوحة وتؤدى بها صلاة الجنازة لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء ، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.

6. يحدد في دفتر المسجد اسم المسئول أو المسئولين عن فتح دورات المياه وغلقها ، مع قيام جميع المفتشين ومديري الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط.

7. التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها في المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، صور لحملات نظافة وصيانة وتعقيم دورات المياه في مساجد الجمهورية، والتي بدأت أمس الاثنين وتستمر على مدار اليوم الثلاثاء، استعدادًا لفتحها، وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى ، وفي ضوء تهيئتها للمصلين، وبناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا من السماح بدءًا من غدٍ الأربعاء بفتح دورات مياه المساجد، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية، والحد من انتشار فيروس كورونا.