اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأمين العام لمجلس الدولة: تعيين القاضيات بالمجلس جاء تنفيذا لأحكام الدستور

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:09 م
الأمين العام لمجلس الدولة: تعيين القاضيات بالمجلس جاء تنفيذا لأحكام الدستور المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة
كتب: أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، أن قرار تعيين القاضيات بالمجلس جاء تفعيلًا وتنفيذًا لأحكام دستور 2014، حيث نص الدستور صراحة على تمكين المرأة من التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز.
 
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تبنى تفعيل نص الدستور، وأفصح في رغبة رئاسية وتوجيه رئاسي عن ضرورة مشاركة المرأة في القضاء بمجلس الدولة والنيابة العامة، وهو ما تم بالفعل.
 
كما أضاف أنه تم اتخاذ إجراءات التعيين فور صدور التوجيه الرئاسي، وقام رئيس مجلس الدول والمجلس الخاص في بدء إجراءات التعيين، وأسفر عنه قرار رئيس الجمهورية بتعيين 98 قاضية، جائن اليوم لحلف اليمين وبدء المسيرة في خدمة العدالة، ومشاركة زملائهن في العمل جنبًا إلى جنب.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى

تعيين قاضيات بمجلس الدولة

تعين قاضية بمجلس الدولة

مجلس الدولة

الهيئات القضائية

المستشار طه كرسوع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة