إزالة 20 حالة تعدى على أملاك الرى بمركزىّ قنا وفرشوط ضمن حملات الموجة 18

قنا - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بمركزىّ قنا و فرشوط بالتنسيق مع مديرية الرى، والاجهزة الامنية شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الرى، وذلك ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة 18 .

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة نجحت فى إزالة 20 حالة تعدى بالمبانى على أملاك الرى منها 10 حالات بمركز قنا بإجمالى مساحة 7300 متر، و 10 حالات بمركز فرشوط بإجمالى مساحة 249 متر، مشددا على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، والحفاظ على ما تم استرداده من أراضى الدولة .

وأضاف "الداودى"، أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، مشددا على الأجهزة التنفيذية بضرورة الرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.