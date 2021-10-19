أكلات تؤثر على صحة الجهاز الهضمى.. ابعد عنها

نهير عبد النبى

قد يعانى الكثيرون من مشاكل فى المعدة والقولون والجهاز الهضمى بشكل عام ، وهنا ينصح الطبيب بتناول بعض الأطعمة والابتعاد عن الأخرى مع تناول الأدوية المناسبة لكل حالة، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن الطعام له دور كبير فى تخفيف مشاكل الجهاز الهضمى والتخلص من الالتهابات، ومن الأطعمة التى ينصح بتجنبها فى حالة وجود مشاكل فى الجهاز الهضمى:

1:منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان إحدى المجموعات الغذائية التي يصعب هضمها ، ويرجع ذلك أساسًا إلى اللاكتوز والسكر الموجود في الحليب ومنتجات الألبان الأخرى. عندما لا يتم هضم اللاكتوز بشكل صحيح ، مثل الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز والغازات والانتفاخ. إذا كنت تستهلك الكثير من اللاكتوز ، فإنه ينتقل إلى الأمعاء الغليظة ، ويمكن أن يتطور الإسهال أو يزداد سوءًا، عندما تتعامل مع مشاكل في الجهاز الهضمي ، قد يكون من الجيد تناول الزبادي والجبن الصلب لأنها لا تحتوي على اللاكتوز ، أو يمكنك تجربة الحليب الخالي من اللاكتوز.

2:الحمضيات

صلصة الطماطم والفواكه الحمضية ، مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت ، لانها حمضية ويمكن أن تهيج بطانة المعدة ، مما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، كثير من الناس لا يدركون أن المشروبات الغازية حمضية أيضًا.

3:الأطعمة الدهنية

تحفز الأطعمة الدهنية الانقباضات في الجهاز الهضمي ، والتي يمكن أن تؤدي إلى إبطاء إفراغ المعدة وتفاقم الإمساك ، أو تسريع الحركة ، مما يؤدي إلى الإسهال أو تفاقمه، يمكن أن يعتمد التأثير على نوع الدهون وميلك نحو الإمساك أو الإسهال، وعندما تعاني من نوبة من عسر الهضم ، ضع الأطعمة قليلة الدسم في القائمة وتناول وجبات صغيرة متفرقة على مدار اليوم ، مما قد يؤدي إلى تقليل الضغط على معدتك، تجنب الأطعمة الغنية بالدهون ، مثل الزبدة والآيس كريم واللحوم الحمراء والجبن ، على الأقل لفترة من الوقت.

4:الأطعمة المقلية

مشكلة الأطعمة المقلية هي نفسها مع الأطعمة الدهنية ، فهي يمكن أن تتحرك في الجسم ، أو لا تهضم ، بسرعة كبيرة ، مما يؤدي إلى الإسهال ، أو البقاء في الجهاز الهضمي لفترة طويلة ، مما يسبب لك الشعور بالامتلاء والانتفاخ ، والعديد من الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف وتستغرق وقتًا أطول للهضم، لذلك إذا كنت تتعامل مع الإسهال أو الإمساك ، فستحتاج إلى تجنب الأطعمة المقلية لفترة من الوقت.

5:الأطعمة المصنعة

إذا كنت مصابًا بالإمساك، فيجب عليك تجنب الأطعمة المصنعة لأنها تؤثر على صحة المعدة وتزيد من الالتهابات.