منظار المريء يكشف عن مشاكل الجهاز الهضمى الخفية.. اعرف إزاى تستعد لإجراؤه

كتبت هند عادل

المنظار هو أحد الطرق التشخيصية للكشف عن العديد من المشاكل الصحية، ويقوم طبيبك بإجراء منظار المريء والمعدة والاثني عشر (EGD) لفحص بطانة المريء والمعدة والاثني عشر، والمريء هو الأنبوب العضلي الذي يربط حلقك بمعدتك والاثني عشر، وهو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

ووفقا لتقرير لموقع healthline المنظار الداخلي عبارة عن كاميرا صغيرة موضوعة على أنبوب يتضمن اختبار EGD تمرير منظار داخلي أسفل حلقك وعلى طول المريء.

لماذا يتم إجراء اختبار EGD





قد يوصي طبيبك بإجراء المنظار إذا كان لديك أعراض معينة بما في ذلك:

الحرقة الشديدة والمزمنة

يتقيأ الدم

ألم في الجزء العلوي من البطن

فقر الدم غير المبرر

الغثيان أو القيء المستمر

فقدان الوزن غير المبرر

الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية أقل من المعتاد

الشعور بوجود الطعام خلف عظمة الصدر

ألم أو صعوبة في البلع

قد يستخدم طبيبك أيضًا هذا الاختبار للمساعدة في معرفة مدى فعالية العلاج أو لتتبع المضاعفات إذا كان لديك:

مرض كرون

القرحة الهضمية

التليف الكبدي

أوردة منتفخة في المريء السفلي

التحضير لمنظار المريء

سينصحك طبيبك بالتوقف عن تناول الأدوية مثل الأسبرين وعوامل تجلط الدم الأخرى لعدة أيام قبل اجراء المنظار، لن تتمكن من تناول أي شيء لمدة 6 إلى 12 ساعة قبل الاختبار سيُطلب من الأشخاص الذين يرتدون أطقم الأسنان إزالتها للاختبار.

كيف يتم إجراء منظار المريء





من المرجح أن يعطيك طبيبك مهدئًا ومسكنًا للألم هذا يمنعك من الشعور بأي ألم، وقد يقوم طبيبك أيضًا برش مخدر موضعي في فمك لمنعك من التقيؤ أو السعال عند إدخال المنظار سيتعين عليك ارتداء واقي الفم لمنع تلف أسنانك أو الكاميرا.

يقوم الطبيب بعد ذلك بإدخال إبرة في الوريد (IV) في ذراعك حتى يعطيك الأدوية طوال الاختبار، سيُطلب منك الاستلقاء على جانبك الأيسر أثناء الإجراء.

بمجرد أن تصبح المهدئات سارية المفعول، يتم إدخال المنظار في المريء ويمرر لأسفل إلى معدتك والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة ثم يتم تمرير الهواء عبر المنظار حتى يتمكن طبيبك من رؤية بطانة المريء بوضوح.

أثناء الفحص، قد يأخذ الطبيب عينات صغيرة من الأنسجة باستخدام المنظار الداخلي يمكن فحص هذه العينات لاحقًا بالمجهر لتحديد أي تشوهات في خلاياك هذه العملية تسمى خزعة، يمكن أحيانًا إجراء العلاجات أثناء إجراء فحص منظار المريء ، مثل توسيع أي مناطق ضيقة بشكل غير طبيعي في المريء، يستغرق الاختبار الكامل ما بين 5 و 20 دقيقة.