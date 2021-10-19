اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:06 م
أكرم القصاص
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أعضاء بالكونجرس الأمريكى يتعهدون بمحاسبة المتورطين فى حادث تسرب نفطى

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:24 ص
أعضاء بالكونجرس الأمريكى يتعهدون بمحاسبة المتورطين فى حادث تسرب نفطى تسرب نفطى ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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تعهد أعضاء فى الكونجرس الأمريكى بمحاسبة المتورطين فى حادثة تسرب نفطى قرب سواحل كاليفورنيا، ونقلت قناة الحرة الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن أعضاء بالكونجرس قولهم إن عدم الإبلاغ عن الحادث يُعد أمرًا غير مقبول على الإطلاق، ولكنه متوقع من شركات البترول التي تضع أرباحها فوق مصلحة المجتمع.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه نتج عن هذا التسرب حدوث أضرار لأصحاب المشاريع الصغيرة في المنطقة، حيث تم إغلاق شاطئ هانينجتون الشهير وإلغاء الكثير من الفعاليات السياحية.

يذكر أن سواحل كاليفورنيا تعرضت كثيرًا لحوادث تسرب النفط نتجت عنها أضرار دائمة لاقتصاد المنطقة والبيئة، لذلك يسعى المشرعون لفرض غرامات كبيرة على شركات البترول التي تتهاون في معايير السلامة أثناء عمليات التنقيب.

 


الكونجرس

الكونجرس الامريكى

اعضاء الكونجرس الامريكى

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كاليفورنيا

تسرب نفطى فى كاليفورنيا

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