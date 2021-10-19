أسقف 6 أكتوبر يعلن إجراءات جديدة بدير يحنس القصير بطريق العلمين بشأن كورونا

كتب: محمد الأحمدى

أعلن الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم والمشرف العام على دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين أن الدير يعتذر عن استقبال الزائرين أفراد أومجموعات خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وأوضح الدير فى بيان له أنه يعتذر أيضا عن استقبال الأباء الكهنة أو الشباب الراغبين في قضاء خلوة روحية وأيضا أسر الأباء الرهبان، موضحا أن الدير يرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.



دير القديس يحنس

جيير بالذكر أن الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (السريان)، أعلن أنه نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وحرصا وحفاظا على سلامة الجميع، أعلن الدير اعتذاره عن استقبال الزائرين المصريين أو الأجانب أو الأباء الرهبان الضيوف أو الأباء الكهنة وكذلك أسر الأباء الرهبان.

وأوضح بيان الدير أيضا أنه يعتذر عن استقبال الخلوات من الأباء الكهنة والشباب وذلك ابتداء من أمس الاثنين 18 أكتوبر 2021 وحتى إشعار أخر.