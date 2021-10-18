28 درجة بالعاصمة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى حتى السبت المقبل

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، 18 أكتوبر 2021 إلى السبت المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.



وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى:-



درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 18 أكتوبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة



السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة



جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة



شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة



جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 19 أكتوبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة



السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة



جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة



شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة



جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 20 أكتوبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة



السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 20 درجة



جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 24 درجة



شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة



جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الخميس 21 أكتوبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة



السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 20 درجة



جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة



شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة



جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 23 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 أكتوبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة



السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 19 درجة



جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة



شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة



جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة





درجات الحرارة المتوقعة السبت 23 أكتوبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة



السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 19 درجة



جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة



شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة



جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة







