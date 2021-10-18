2.4 مليون جنيه لإحلال وتجديد الوسط الترشيحى بمحطة مياه المراغة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من تغيير 12 وسط ترشيحى بمحطة مياه المراغة جهينة السطحية المرشحة بتكلفة تبلغ 2.4 مليون جنيه، حيث صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن تلك المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 78 ألف متر مكعب لكل يوم وتغذى مدينة المراغة وتوابعها ومدينة جهينة وتوابعها.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن ذلك يأتي فى إطار خطة الشركة لاحلال وتجديد جميع مرافق الشركة للحفاظ عليها ولضمان مياه منتجة مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب ولتحقيق رضا المواطنين.

يذكر أن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، قد أعلن قبل ذلك عن الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات مياه الشرب بمنطقة الحميات، وشوارع نزلة الوسطانى وسوس والجمهورية والمدرسة الكاثوليك بمركز المراغة، بطول 4.5 كيلو متر بتكلفة إجمالية تبلغ 1.3 مليون جنيه، لتخدم أكثر من 8 آلاف مواطن.

وأشار رئيس شركة مياه سوهاج، إلى أن أعمال الاحلال والتجديد تأتي ضمن خطة الشركة لتغيير خطوط المياه القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة لتحسين مستوى الخدمة وزيادة جودة المياه المنتجة.