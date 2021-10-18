10 خطوات للقضاء على تراكم المخلفات الصلبة بمحافظة الغربية.. اعرف التفاصيل

اعلنت وزارة البيئة الاستمرار فى مشروع المحطتين الوسيطتين فى محافظة الغربية، ضمن الخطة للتعامل مع المخلفات الصلبة والقضاء على مشكلة القمامة والممول من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
فى هذا التقرير نرصد 10 خطوات لإتمام التخلص من أزمة المخلفات فى محافظة الغربية .
- تنفذ الأعمال الإنشائية للمحطتين الوسيطتين، بمركزى زفتى وسمنود بمحافظة الغربية، بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه.
- يمول المشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
- المشروع يتم فى إطار خطة عمل البرنامج لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في محافظات (قنا/ اسيوط / الغربية / كفر الشيخ).
- يتم تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية للمحطتين الوسيطتين بالتعاون مع محافظة الغربية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة.
- سيتم تسليمها بكامل مستلزماتها للمحافظة من معدات تشغيل وبنية تحتية خراسانية.
- تستقبل محطتا زفتى وسمنود المخلفات الصلبة الواردة من المراكز والقرى المجاورة.
- سيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطتين إلى مصانع التدوير والمعالجة بمحافظة الغربية.
- مساحة المحطة الوسيطة بزفتى حوالى 10 آلاف مترمربع.
- الطاقة التصميمية للمحطة الوسيطة بزفتى 500 طن مخلفات يوميا.
- مساحة المحطة الوسيطة بسمنود 9 آلاف متر مربع بطاقة تصميمية 300 طن مخلفات يوميا.
- شددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.
- يتم دعم محافظة الغربية بتمويل قدره 177 مليون جنيه ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومعالجة، بالإضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، وتنفيذ برامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة من خلال تنفيذ دورات تدريبية للنهوض بها هذا بخلاف عقد ورش العمل التدريبية لتوعية الشباب وممثلى القطاع الخاص والرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال فى إطار إطلاق المبادرتين الرئاسيتين " حياة كريمة" و"اتحضر للأخضر".
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