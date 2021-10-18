اليوم السابع
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وسائل إعلام محلية: الرئيس الأمريكي بايدن وزوجته ينتهكان الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 07:00 م
وسائل إعلام محلية: الرئيس الأمريكي بايدن وزوجته ينتهكان الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بايدن
(وكالات)

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته انتهكا قواعد عمدة واشنطن، التي تقضي بوجوب ارتداء الأشخاص أقنعة طبية، بغض النظر عن تلقيهم لقاحات ضد فيروس كورونا.

وأظهرت مقاطع فيديو للرئيس جو بايدن وزوجته، جيل بايدن، وهما يسيران داخل مطعم في واشنطن العاصمة بدون أقنعة، وهو انتهاك لقواعد العمدة موريل باوزر في ارتداء الأقنعة.

يُظهر الفيديو كيف يسير بايدن في قاعة أحد مطاعم واشنطن بدون قناع، محاطا بأمن الرئيس وموظفي المؤسسة بأقنعة على وجوههم. في الوقت نفسه يحمل بايدن قناعه الطبي في يده، بدلا من ارتدائه.

وبحسب الوسائل الإعلامية، يتم فرض جميع أنواع العقوبات على مخالفة المؤسسات للقواعد، من الغرامات إلى إلغاء الترخيص. ومع ذلك، وفقا للأمر التنفيذي الصادر عن رئيس البلدية، فإن أحكامه لا تنطبق على "الأشخاص من الحكومة الفدرالية أثناء قيام هؤلاء الأشخاص بواجبهم".

 

 

 


بايدن

فيروس كورونا

وباء كورونا

الرئيس الأمريكي

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