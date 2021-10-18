وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يدشنان مبادرة سلامتك وصحتك تهمنا بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن ملتقيات السلامة والصحة المهنية تهدف إلى الحفاظ على العنصر البشري وتوفير بيئة عمل مناسبة له لاستمرار دوران عجلة الإنتاج.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفاليه تدشين مبادرة سلامتك وصحتك تهمنا والتي ستقام على مدار يومين بإحدى الشركات العاملة في مجال انتاج مواد التشحيم والوقود المتميزة بمدينة العاشر من رمضان بمشاركة اكثر من 50 منشأة صناعية وفي حضور الملتقي المهندس احمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ، و ايمن رضا امين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان وعدد من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية ومفتشي السلامة والصحة المهنية بمديرية القوي العاملة وعمال المنشآت الصناعية بالعاشر من رمضان ونواب البرلمان.

طالب وزير القوي العاملة بتحويل مفهوم السلامة والصحة المهنية من قواعد وقوانين والتزامات الي سلوك ليس في بيئة العمل فقط بل يمتد الي الشارع والمنزل وينعكس علي الأبناء ويصبح منهج عمل نلتزم به جميعا لمجابهة الأزمات والمخاطر.

وخلال الاحتفالية أعلن وزير القوي العاملة عن تنظيم مسابقة لأفضل فكرة تقدم في مجال السلامة والصحة المهنية على مستوي مدينه العاشر من رمضان لإضافتها لمنظومه العمل وتعزيز نشر ثقافة السلامة في بيئة العمل على أن تعمم المسابقة على مستوي المناطق الصناعية بالجمهورية.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن مفهوم السلامة والصحة المهنية يهدف إلى تأمين بيئة العمل وحماية ووقاية المنشآت والعمال لتأمين الاستثمارات القومية والصناعة الوطنية، مؤكدا على ضرورة نشر تلك الثقافة بين العمال للتغيير للأفضل وخلق بيئة عمل مناسبة تساهم في تطور الصناعة وضخ المزيد من رؤوس الأموال وإقامة مشروعات جديدة لخلق فرص عمل للشباب للحد من البطالة وتحسين مستوي الدخل.

واضاف المحافظ أن ملتقيات السلامة والصحة المهنية تعد فرصه لتبادل الخبرات والرؤى والمناقشات بين مفتشي السلامة والصحة المهنية والعمال وأرباب العمل لتعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية.

وعلى هامش فعاليات المبادرة قام وزير القوي العاملة ومحافظ الشرقية بجوله تفقدية داخل أقسام الشركة للتعرف علي مراحل الإنتاج وأنواع الزيوت المنتجة والاطمئنان علي تطبيق احدث انظمه السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين وخلق بيئة عمل أمنة لهم.