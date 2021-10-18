وزير العدل: المرحلة الراهنة تقتضي تطبيق مفاهيم العدالة الناجزة.. صور

كتب إبراهيم قاسم - تصوير حسن محمد

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية الذين أبدوا تميزاً ملحوظاً في المستوى الفني خلال العام القضائي المنصرم، وذلك بحضور السادة أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وأعضاء المجالس العليا والخاصة.

وجاء الاحتفال تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في العام الماضي بتكريم القضاة الأكثر تميزاً.

واستهل الوزير كلمته بتهنئة القضاة المكرمين بذكرى المولد النبوي الشريف بالتزامن مع العيد الموحد القضاء المصري بكل جهاته وهيئاته ، لافتا إلى حرص السيد رئيس الجمهورية على تقدير السلطة القضائية وتوقير أعضائها من منطلق رؤيته الشاملة للجمهورية الجديدة وأساسها العدل ، وأوضح أن التكريم يأتي ترسيخا لغايات تشجيع التنافس والحث على الاجتهاد .

وأشار وزير العدل إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي تطبيق مفاهيم العدالة الناجزة والالتزام بالمسلك القويم الذي أرسى قواعده شيوخ القضاء ليكون شباب القضاة خير خلف لخير سلف.

وأعلن الوزير عن تخصيص 1136 وحدة سكنية في موقع تميز بالعاصمة الإدارية الجديدة للسادة القضاة بشروط جاري الإعلان عن تفاصيلها بالتعاون مع وزارة الإسكان والبنك المركزي.

وفي ختام كلمته وجه الوزير تحية للقاضيات الجدد وأختتم الحفل قام وزير العدل بمنح المكرمين شهادات تقدير ، تتويجاً لجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية .