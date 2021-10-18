ندوة "الصناعة ومستقبل التعليم الهندسى" بنقابة مهندسى الإسكندرية.. السبت

الإسكندرية جاكلين منير

تعقـــد نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشــام سعــودي، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســن لطفــى، ندوة "الصناعة .. ومستقبل التعليم العالي الهندسي والتكنولوجي" بحضور الدكتور يسري الجمل أستاذ هندسة علوم الحاسب الآلي وكبير مستشاري الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ووزير التربية والتعليم الأسبق.

وقال الدكتور حســن لطفــى أن الندوة ستتناول الملف الهام المتعلق بتلبية متطلبات الصناعات الوطنية من المهندسين والكوادر الفنية المؤهلة كقوى عاملة فعالة قادرة على تنفيذ خطط التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر، خاصة أن مخرجات التعليم العالي منوط بها تلبية احتياجات أسواق العمل ومتطلبات عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار الى أن الدكتور يسري الجمل سيتناول في الندوة عدة محاور منها الموقف الحالى للتعليم العالى الهندسي والتكنولوجي والتعليم الفنى الصناعى وتحدياته، والإطار المرجعى لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة، والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية.

وأضاف الدكتور حســن لطفـــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالنقابة أن الندوة ستنعقد يوم السبت 23أكتوبر 2021بقاعة المؤتمرات بمبنى النقابة بالشاطبي، وسيتم بث فعالياتها أونلاين عبر الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالاسكندرية.