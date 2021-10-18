مقتل شخص فى إطلاق نار بجامعة جرامبلينج بولاية لويزيانا الأمريكية

كتب محمد جمال

قتل شخص على الأقل جراء إطلاق نار، اليوم الأحد، في جامعة جرامبلينج الحكومية في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الجامعة، تيشا أرنولد، في حديث لقناة "CNN"، إنه تم إطلاق عدة أعيرة نارية في حوالي الساعة 01:15 من فجر الاثنين بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بينهم طالب.

وأوضحت أرنولد أن الحادث حصل خلال اجتماع للمتخرجين في قاعة تناول الطعام، وكل الحاضرين انتقلوا إلى مأوى وخرجوا منه فقط بعد سماح من قبل الشرطة.

وأشارت المتحدثة إلى أن هوية منفذ الهجوم لم تحدد بعد، فيما تنفذ الشرطة تحقيقا، وألغت الجامعة جميع الفعاليات والصفوف الدراسية الاثنين.

يذكرأن، لقى شرطى مصرعه، وأصيب اثنان آخران، جراء حادث إطلاق نار بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت شرطة مدينة هيوستن - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية، أول أمس السبت - إنه جرى نصب كمين لأفراد الشرطة وتم إطلاق النار عليهم من الخلف خلال أداء عملهم، مضيفة أن هناك شخصا معنيا بالواقعة رهن الاحتجاز، غير أنه من غير الواضح - حتى الآن - ما إذا كان هو من أطلق الرصاص من عدمه.

وأوضحت القناة أن الحادث وقع عندما سمع أفراد الشرطة شيئًا يحدث فى موقف سيارات خارج إحدى الحانات، فتوجهوا إلى الموقع ليتعرضوا إلى كمين ويُطلق عليهم النار.

ويعتقد المسئولون أن ضباط الشرطة كانوا يحاولون إلقاء القبض على مشتبه به فى عملية سطو محتملة عندما خرج عليهم شخص من خلف سيارة حاملا بندقية وبدأ إطلاق النار عليهم.